Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gülhan Akbaba koordinatörlüğünde faaliyetini sürdüren Diyabet Okulu Ekim ayı mezunu 30 kişiye diplomaları verildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gülhan Akbaba koordinatörlüğünde faaliyetini sürdüren Diyabet Okulu Ekim ayı mezunu 30 kişiye diplomaları verildi.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı, İç Hastalıkları Uzmanı, Diyetisyen, Fizyoterapist ve Diyabet Hemşiresi tarafından eğitimleri verilen ve diyabet hastası ve polikliniklerde tedavisi ve takibi yapılan ayaktan hastalar ile servislerde yatan hastaların katıldığı diyabet okulu eğitimlerine devam ediyor.

Diyabet hastaları ve yakınlarının katıldığı eğitimlerde, diyabet hastalığı, diyabetin oluşum mekanizması, tıbbi tedavisi, beslenme, diyabette insülin dışında kan şekerini düzenleyici ilaçlar, diyabetin akut komplikasyonları, diyabetin kronik komplikasyonları, diyabette fiziksel aktivite ve hareketler, diyabetle yaşam ve insülin tedavisi konuları hakkında eğitimciler tarafından bilgiler verildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde belirlenen aylarda yapılacak diyabet okulu eğitimlerine, katılım ücretsiz ve isteyen herkes katılabiliyor.