Çağımızın ön sıralarında yer alan diyabet (şeker hastalığı), ölümcül birçok hastalığın başlangıcına sebebiyet verdiği bilinmektedir. Dicle Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Alpaslan Kemal Tuzcu, diyabet hastalığının belirtilerine dikkat çekerek, erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

Çağımızın ön sıralarında yer alan diyabet (şeker hastalığı), ölümcül birçok hastalığın başlangıcına sebebiyet verdiği bilinmektedir. Dicle Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Alpaslan Kemal Tuzcu, diyabet hastalığının belirtilerine dikkat çekerek, erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

Vücudun kan şekerini nasıl kullandığını etkileyen ve bir grup hastalığı ifade eden diyabet, kronik diyabet şartlarıyla birlikte tip 1 diyabet ve tip 2 diyabeti içermektedir. Farklı türevleri bulunan diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında yer aldığı biliniyor.

Ülkemizde ve dünyada en çok rastlanan hastalıklar arasında yer alan diyabet, kendini üç temel belirti ile göstermektedir. Dicle Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümünde görev yapan Prof. Dr. Alpaslan Kemal Tuzcu, diyabetin ne olduğunu ve belirtilerin neler olduğunu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıkladı.

Diyabet hastalığının hormon hastalıklardan biri olduğunu ifade eden Tuzcu, “Diğer ismiyle şeker hastalığıdır. Tip-1 Diyabet hastalığı genellikle genç, erişkin ve çocuklarda görülen bir hastalıktır. Tabi bu hastalık ilerleyen yaşlarda da görülebilir. Bunlar mutlaka insülin kullanmalıdır. Bir de Tip-2 Diyabet dediğimiz toplumumuzu daha çok ilgilendiren diyabet türüdür. Özellikle kilo alımı, hareketsizlik ve aşırı gıda tüketiminin sebep olabildiği bir hastalık diyebiliriz. Ama genetik meyil olanlarda daha çok görülüyor” dedi.

Diyabet hastalığının belirtilerinin basit bir şekilde anlaşıldığını söyleyen Tuzcu, şunları kaydetti:

“Bunlar çok su içme ile görülmeye başlar. Biri sadece 1 bardak su içerken kişi kendisi 2-3 bardak su içmek isterse, sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, çok yemek yenilmesine rağmen zayıflama, yemekten sonra aşırı halsizliğin oluşması ve ayakaltında yanma gibi şikayetler şeker hastalığının belirtisidir.”