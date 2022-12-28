Sivas’ın Divriği ilçe merkezinde dağ keçisi sürüsü görüntülendi.

Sivas’ın Divriği ilçe merkezinde dağ keçisi sürüsü görüntülendi.

Divriği’de yerleşim yerine yakın bir noktada görülen dağ keçileri şaşkınlık yaşattı. Sarp kayalıklarda ve dik yamaçlarda hayat süren dağ keçileri nesli tükenmekte olan türler arasında olmasa da hızları ve yaşam alanlarının sarp kayalıklardan oluşması nedeniyle nadir görülüyor.

İlçede bulunan cam seyir terasında gezindikleri sırada yaban keçilerini fark eden vatandaşlar ise bu nadir anları cep telefonuyla görüntüledi.

Divriği Cam Seyir Terası İşletme Müdürü Hakan Dede, terasa gelen ziyaretçilerin zaman zaman dağ keçileriyle karşılaştığını belirterek, “Burası dağ keçilerinin doğal yaşam ortamı. Buraya gelen misafirler dağ keçileriyle karşılaşabiliyorlar. Genellikle sabah erken saatlerde buralarda geziyorlar. Buraya gelenler sabah erken saatlerde keçilerle karışılabilirler” şeklinde konuştu.