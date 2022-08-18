Sivas’ın Divriği ilçesinde muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Sivas’ın Divriği ilçesinde muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Divriği Cemevi ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen aşure dağıtım programına İlçe Kaymakamı Yakup Papaker, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Gençay, İlçe Jandarma Komutanı Abdullah Savaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlara aşure dağıtan Kaymakam Papaker, aşurenin birlik ve beraberliğin en güzel sembolü olduğunu belirtti.

Kaymakam Papaker, “İslam tarihi açısından bir milat ve insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden hicret, muharrem ayında gerçekleşmiştir. İslam tarihinden günümüze kesitler ve mesajlar taşıyan aşure, 10 Muharrem’de idrak edilmektedir. 10 Muharrem 61 tarihinde vuku bulan Kerbela hadisesi ve orada yaşanan katliam ise o günden bugüne bölgesi, kültürü, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun bütün Müslümanları derin acılara gark etmiştir. Hazreti Hüseyin ile Ehlibeyt’in tüm mensuplarını rahmetle yad ediyor, tutulan muharrem oruçlarının ve ifa edilen ibadetlerin Hakk katında kabul olmasını diliyorum” dedi.