SİVAS (İHA) – Sivas’ta 200’den fazla tescilli eseri sınırları içerisinde barındıran Divriği ilçesi Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye’nin 50. Milli Parkı ilan edildi.

UNESCO tarafından Türkiye’de ilk kültür mirası listesine alınan Divriği Ulucami ve Darüşşifası başta olmak üzere Anadolu’daki ilk Türk kalesine kadar 200’den fazla tescilli eseri sınırları içerisinde barındıran Sivas’ın Divriği ilçesi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye’nin 50. Milli Parkı ilan edildi.

2 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazetede yer alan kararla ilçe içerisindeki belli bir alanın 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 3. maddesi çerçevesinde milli park ilan edildiği duyuruldu.