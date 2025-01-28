Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan distoni hastası Hamit Batın Gülbaş ve annesi Gizem Gül Gündüz’ün zorlu yaşam mücadelesi, Kepez Belediyesi’nin desteğiyle umut dolu bir hikâyeye dönüştü. Küçük Hamit’in fizik tedavi süreci artık Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi’nde uzmanlar eşliğinde yürütülecek.

Kepez Belediyesi, yedi yaşındaki Hamit ve annesinin zorluklarla dolu yaşamına dokundu. Hamit’in kas hastalığı nedeniyle ihtiyaç duyduğu fizik tedavi sürecini üstlenen belediye, ailenin diğer ihtiyaçlarını da karşılayarak onları güvende hissettirdi. Eşinden ayrıldıktan sonra devletin verdiği imkanlarla geçindiğini belirten anne Gizem Gül Gündüz, ““Oğlum doğduğunda beslenemiyordu. 3 gün sonra onu kucağıma aldığımda ayakları içe dönüktü. Zor günler geçirdik ama Kepez Belediyesi’nin bize üstün bir desteği oldu. Başkanımız Mesut Kocagöz’ün insanların hayatına dokunuşları gerçekten çok büyük. Onun varlığını hissediyoruz” dedi.

Fizik tedavi, Belediye Sağlık Merkezi’nde

Hamit’in tedavi süreci, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi’nin Fizik Tedavi Ünitesinde devam edecek. Belediye Sağlık İşleri Müdürü Dr. Vahap Alagöz, Hamit ve annesinin yaşam şartlarını görür görmez harekete geçtiklerini belirterek, ailenin yaşam standartlarını iyileştirmek için gereken her şeyi yaptıklarını ifade etti.

Dr. Alagöz, “Bir annenin çocuğu için nasıl mücadele ettiğini gördük. Geliri olmadığını ve zor şartlar altında yaşadığını öğrendik. Evi baştan aşağıya yeniledik ve oğlunun fizik tedavi sürecini başlattık. Başkanımızın ‘Kepez’de kimse aç kalmayacak, aç yatağa girmeyecek’ sözünü yerine getirdik. Bundan sonra da bu ailemiz bizim korumamız altında” dedi.

Hamit’in sağlık kontrolü Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Çocuk Hastalıkları Uzmanı tarafından yapıldı. Ardından kas hastalığına yönelik bir fizik tedavi programı oluşturuldu.