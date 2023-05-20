Kastamonu’da disleksi hastası çocuklar tarafından yapılan resimler, sergide yoğun ilgi gördü.

Kastamonu’da Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı İl Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen “Özgül Öğrenme Gücünü Keşfet” projesi çerçevesinde bir alışveriş merkezinde sergi açıldı. Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen projede "dis grubu" olarak adlandırılan disleksi, disgrafi, diskalkuli, dispraksi hastalığı bulunan çocuklar, aldıkları eğitimler sonrasında yaptıkları resimlerle sergi açtı. Disleksi hastası çocukların yaptığı resimler, sergiyi gezen davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

Ayrıca disleksi hastası çocuklar, sergiye katılan davetliler için çeşitli şarkılar seslendirdi. Bunun yanı sıra disleksi hastası çocuklar, akıl ve zeka oyunları oynadı.

Serginin açılışında konuşan Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı Hüseyin Demir, “Özgül öğrenme güçlüğü, toplumda daha çok disleksi olarak bilinmektedir. Disleksi, özgül öğrenme güçlüğü olarak tabir ettiğimiz öğrenme güçlüğünün alt dalıdır. Bugün burada Özgül Öğrenme Güçlüğümü Keşfet projesi çerçevesinde tanısı konulmuş çocuklarımızın müzik dinletisini, resim sergisini ve akıl-zeka oyunları sunumunu izleyeceğiz. Ailelerimiz, çocuklarında disleksi ile karşılaştığında paniğe kapılmakta ve geleceği yönelik hayal kırıklığı yaşamaktadır. Biz çok iyi biliyoruz ki disleksi olgusunu erken dönemde tespit edebilirsek ve gerekli desteği sunabilirsek akranlarından daha üstün başarıya sahip olabiliyorlar. Geçtiğimiz yıl disleksili bir çocuğumuz okulunda satranç yarışmasında birinci oldu. Yine Liseye Geçiş Sınavında başarılı olarak nitelikli liselere kayıt yaptıran çocuklarımız oldu. Akademik başarı her şey değil. İnsanlığın her mesleğe ihtiyacı var. Önemli olan çocuklarımızın iyi bir insan olarak geleceğini şekillendirmek. Çocuklarımız iki aylık gibi kısa bir sürede bu sunumlarını davetlilerimiz için hazırladılar. Projeye katılan çocuklarımıza ve velilerimize, emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

10 yaşındaki disleksi hastası Cihan Yağız Baygın ise, “Sergi açtık. Kış ayında beni bu derneğe yazdırdılar. Yaza kadar derneğin faaliyetlerine katıldım. Ben resim kurslarına gitmiyorum sadece zeka oyunlarına katılıyorum. Gitar çalıp zeka oyunları oynuyorum. Bazı şarkıları ezbere biliyorum, onları gitar çalarak okuyorum. İlk başta zor geldi gitar çalmak ama çalmayı öğrendikçe bana şimdi kolay geliyor” diye konuştu.