Kastamonu’da hayata geçirilen projede öğretmenlere verilecek eğitim sayesinde disleksi hastalığı erken yaşta tespit edilecek.

Kastamonu’da hayata geçirilen projede öğretmenlere verilecek eğitim sayesinde disleksi hastalığı erken yaşta tespit edilecek.

Kastamonu’da disleksi hastalarının hayatını değiştirecek önemli bir projeye imza atılıyor. Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği’nin hazırladığı, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi tarafından desteklenen ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nca kabul edilen “Disleksiyi Fark Et” projesi hayata geçiriliyor. Düzenlenen toplantı ile proje tanıtıldı. Hayata geçirilecek proje ile öğretmenlerin alacakları eğitim sayesinde disleksi hastalığı belirtileri taşıyan öğrencileri erkenden tespit edebileceği belirtildi.

Toplantıda konuşan Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün daha önce verdiği eğitimler sayesinde 224 öğrenciye disleksi hastalığı teşhisi konulduğunu belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda son zamanlarda çok yaygın olarak görülen özgül öğrenme güçlüğü hakkında bir çalışma yaptık. 2019 yılında Ankara Üniversitesi’nden Cevriye Ergül hocamızı ilimize davet ettik ve bu konu ile ilgili bir seminer yaptırdık. Hakikaten şunu gördük, bu konuda özellikle okul öncesinde ve ilkokulda bunun tanısının hızlı bir şekilde yapıldığı zaman çok kısa bir zamanda özgül öğrenme güçlüğünün sonlandırıldığını, hatta hiç olmamış noktasına geldiğini gördük” dedi.

“Projenin çok kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum”

Projenin önemine değinen Kastamonu Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Esra Ketenoğlu Kayabaşı ise, "Öğretmenlerimizin eğitimde müdahaleleri çok önemli. Biz bu proje çerçevesinde öğrenme güçlüğü ile ilgili içerikler oluşturduk ve bunları masa takvimi ve duvar takvimi olarak Kastamonu’daki bütün okullarımıza dağıtmayı planlıyoruz. Broşürlerimizi de hem öğretmenlerimize hem eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilere dağıtmayı planlıyoruz. Böylece bu içeriği öğrenen ve bununla hareket etmek isteyen öğretmenlere iyi bir yol planlayıcısı olacak. Bu bağlamda projenin çok kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Sahadaki farkındalığı arttırma düşüncesindeyiz”

Kastamonu Milli Eğitim Özel Eğitim Şube Müdürü Fatma Türkmen de her çocuğun öğrenme hızının aynı olmadığını belirterek, “Bir çocuk üç ayda okuma yazma öğrenir, birisi bir buçuk yılda öğrenir. Bu nedenle 2019 yılında geriye dönük sahadan tarama istedik. Okuma yazma öğrenememiş ve okuma yazma güçlüğü çeken, matematikte dört işlem güçlüğü çeken öğrencileri bizlere yönlendirin dedik. Sahadan gelen bu talepleri RAM’daki arkadaşlar incelediler ve gerçekten özgür öğrenme güçlüğü tanısı alması gereken ve gecikmiş öğrencileri bu şekilde tespit etmiş olduk. Biz sahada halen bu işi yapıyoruz, çünkü özel eğitim ve rehberlik şubesiyle Rehberlik Araştırma Merkezi’nin olma nedeni bu. Bu projelerle de bizler sahadaki farkındalığı artırma derdindeyiz. Bizim öğretmenlerimizin bir farkındalık düzeyi oluştu ama alttan gelen öğrenci ve velinin bilinçlenmesi çok önemli. Biz bu projelerle bilinç düzeyini artırmak için sahadayız” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımız zeka geriliği yaşamamaktadır”

Dislekli konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Kastamonu Özgül Örenme Güçlüğü Derneği Başkanı Eczacı Hüseyin Demir de, “Çocuklarımızın ötelenmemesini, eğitimden ve hayattan kopmamalarını ve meslek sahibi olabilmelerini istiyoruz. Yavrularımızın sağlıklı yarınları için birlikte çalışmaktayız. Özgül öğrenme güçlüğü çocuklarımızın akademik anlamda okuma, yazma ve matematik anlamında daha geri kalma durumudur. Bu çocuklarımız zeka geriliği yaşamamaktadır. Önemli olan özgül öğrenme güçlüğünü erken dönemde tespit edebilmek ve eğitim anlamında destek sağlayarak akranları seviyesine getirebilmektedir. Dislekside akademik başarı mümkündür. Tanılı öğrencimiz liselere geçiş sınavında başarılı olarak Abdurrahman Paşa Lisesi’ne yerleşti. Derneğimizin en büyük amacı da çocuklarımızın başarılı olabilmesi için zemin hazırlamak ve onları desteklemektir” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Milli Eğitim Özel Eğitim Şube Müdürü Fatma Türkmen, Valilik Sosyal Etüd Proje Müdürü Dr. Suat Tüfekçi, Kastamonu Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı, Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği (KÖÖGDER) Başkanı Eczacı Hüseyin Demir, Rehber ve Araştırma Merkezi Müdürü Uzman Öğretmen Rıfat Çakır, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni H. Hüseyin Saçı, KÖÖGDER Yönetim Kurulu Üyesi Nurcan Ugar katıldı.