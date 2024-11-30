Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, kış aylarının başlamasıyla birlikte su sayaçlarının donma riskine karşı yurttaşları uyardı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, su sayaçlarının donma riskine ilişkin açıklama yaptı. Özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışıyla hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu, açıkta bulunan su sayaçlarında donma riski bulunulduğu kaydedilen açıklamada, sayaç ve su tesisatlarının donma tehlikesine karşı kente bulunan 512 bin 800 aboneye su sayaçlarını korumaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

‘Patlayan su sayacı varsa DİSKİ’ye bildirin’

Aşırı soğukların sayaç ve su borularına zarar verebileceğine dikkat çekilen açıklamada, kış aylarında alınması gereken önlemler hakkında şu bilgiler verildi: “Donma riskini ortadan kaldırmak için su sayaçları ve su borularının hava ile temas eden açık bölümleri; cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanarak koruyucu önlemler alınmalı. Sayaç yerinin ayrıca temiz, aydınlık ve rüzgâr almayacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bazı abonelerimiz donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale ederek söz konusu sayaç ve su borularındaki donmayı açmaya çalışıyor. Bu da sayaçlara zarar vererek bu sayaçları bir daha kullanılamaz hale getiriyor. Donan sayaçlara bu şekilde kesinlikle müdahale edilmemelidir. Donma sonucu patlayan sayaçtan akan su, diğer sayaçların donmasına da neden olmaktadır. Bu durumda suyun vanadan kapatılarak kesilmesi ve vakit kaybedilmeden ALO 153’e veya DİSKİ Abone İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğüne başvurulup, gerekli müdahalenin profesyonel bir şekilde yapılması sağlanmalıdır.”