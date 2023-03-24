Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık 2022 öncesinde su faturası, gecikme faizi ve cezaları biriken abonelerin borçlarını yapılandırmaları için müracaatları almaya başladı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 9 Mart 2023 tarihli "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması Kanunu"nun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, Diyarbakır’da su borcu olan vatandaşların bu düzenlemeden yararlanabilmesi için harekete geçti.

31 Aralık 2022 öncesinde su faturası borcu olup gecikme faizi ve cezaları biriken ve bu yeni fırsattan yararlanmak isteyen abonelerin, 31 Mayıs 2023’e kadar DİSKİ’ye müracaat etmeleri gerekiyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, hedeflerinin tüm borçluları, borç yükünden en kolay şekilde kurtarmak olduğunu söyledi. Hedeflerinin, tüm borçluları borç yükünden en kolay şekilde kurtarmak olduğunu belirten Tutşi, "Başvuruda bulunan abonelerimizin gecikme faizlerini ve cezalarını siliyoruz, büyük ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. 20 Mart 2023 itibarıyla müracaatlarımız başladı. Su borcu olan bütün vatandaşlarımızı bu önemli imkandan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

48 taksitli ödeme imkanı

Vatandaşların yapılandırma ile ilgili detaylı bilgiye DİSKİ ödeme noktaları, Alo 185 ve DİSKİ web sitesi üzerinden ulaşılabileceğini vurgulayan Tutşi, şöyle konuştu:

"Abonelerimizin peşin veya 48 aya varan taksit imkanlarıyla, istedikleri şekilde ödemelerini yapmasını sağlıyoruz. Geçtiğimiz yapılandırmadan yararlanamayan, yararlanmaya başlasa da ödemelerini tamamlayamayan abonelerimizin bu imkandan faydalanacağını düşünüyoruz."

Büyük yatırımlar için büyük fırsat

Kampanyadan 100 bin 927 abonenin faydalanabileceğini belirten Tutşi, şunları ifade etti:

"Vatandaşlarımız kadar DİSKİ içinde bu yapılandırmayı büyük bir fırsat olarak görüyoruz. DİSKİ olarak Diyarbakır için büyük yatırımlar yapmaya başladık. Geçmiş borç defterlerini kapatıp bu yatırımlara yoğunlaşmak istiyoruz."