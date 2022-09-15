Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Kayapınar ilçesi Talaytepe mahallesinde içme suyu hattındaki arızayı kısa sürede giderdi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Kayapınar ilçesi Talaytepe mahallesinde içme suyu hattındaki arızayı kısa sürede giderdi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde meydana gelen içme suyu arızalarına anında müdahale ediyor. Talaytepe Mahallesi’nin bir kısmını ve Üçkuyu Mahallesi genelini besleyen 700’lük içme suyu çelik hattında oluşan arıza nedeniyle ekipler harekete geçti.

Çalışmaları inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekiplerin yoğun çalışmasıyla sorunu çözdüklerini söyledi. Tutşi, “Kısa sürede tamamlanan çalışmayla hem vatandaşlarımızın susuz kalmasının önüne geçildi hem de arıza giderildi. DİSKİ ekipleri 7gün 24 saat kentin farklı noktalarında oluşabilecek arızalara karşı teyakkuzda bekliyor. İçme suyu arzında vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için arızalara anında müdahale ediyoruz” dedi.