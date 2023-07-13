Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, “Kişi başı günde 10 litre su tasarrufu yapılmaz ise Diyarbakır’da yaz aylarında su kesintisine gidebiliriz” dedi.

Ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Tutşi, Diyarbakır’ın gerek altyapı gerek üstyapı yatırımlarıyla hızla gelişip, büyüdüğüne değinerek yatırımları birer birer hizmete aldıklarını söyledi.

Altyapı çalışmalarıyla tüm şehri birer ağ gibi örüyor ve yürüttüklerini belirten Tutşi, depolarla, pompa istasyonlarıyla su arzı güvenliğini sağladıklarını kaydetti.

“Günlük 280 bin metreküpün üzerinde temiz su üretiyoruz”

Atıksu arıtma tesisleriyle çevreyi koruduklarını dile getiren Tutşi, “Enerji tesislerimizle ve tüm çalışanlarımızla şehrimize ihtiyacın ötesinde temiz ve kesintisiz içme suyunu, tüm Diyarbakır’ımıza temin ediyoruz. Temiz içme suyu arıtma ve temin merkezlerimiz 3m/sn’ye göre projelendirdi. Günlük 280 bin metreküpün üzerinde temiz su üretiyoruz. Ortalama 22 bin metreküp su da gözeli kaynağımızdan alıyoruz. Bu da demek oluyor ki biz, günlük 302 bin metreküp su üretiyor; 338 bin 899 abonemize 1 milyon 40 bin hemşehrimize her gün kesintisiz temiz içme suyu temin ediyoruz, edebiliyoruz” dedi.

“Aşırı ve yanlış su tüketimi sorunumuz var”

İnsanların içecek su bulamadığı, dünyanın su kıtlığından bahsettiği bu çağda; bereketli Dicle Nehri ve barajlarla kusursuz çalışan tesisler ve tüm şehri saran şebeke ağlarıyla su varlığında hiçbir sıkıntı olmadığını vurgulayan Tutşi, sözlerine şöyle devam etti:

“Su zengini, suyla bereketlenmiş bir memleketimiz var. Buna rağmen özellikle yaz aylarında, havaların aşırı sıcak geçtiği bu 1-2 aylık dönemde su kesintileriyle mücadele ediyoruz. Bunun sebebi çok basit. Verilerimizle sabit. Bizim kaynak yetersizliğimiz yok, bizim bilinç yetersizliğimiz var. Aşırı ve yanlış su tüketimi sorunumuz var. Kıymetli basın mensuplarımız, sizler bizim hemşehrilerimizle aramızdaki köprüsünüz. Sizin aracılığınızla hemşehrilerimizle ortak bilinç, ortak paydaşlık oluşturmayı arzuluyoruz.”

“Son iki yılda kaçak kayıptan 23 bin metreküp suyumuzu kurtardık”

DİSKİ olarak, son 2 yılda yaptıkları tüm işlerde Diyarbakır’ın suyunu en doğru biçimde yönetmeyi, yeni ve sürdürülebilir bir su bilinci oluşturmayı, bugün ve gelecek sorumluluğunu bildiklerini aktaran Tutşi, “Son iki yılda kayıp kaçak oranımızı Diyarbakır merkezinde yüzde 48,89’dan yüzde 34,64’e indirdik. Yani günlük 23 bin metreküp suyumuzu kurtardık. Sevgili Diyarbakırlılar, sizleri de bu sorumluluğa davet ediyoruz. Çünkü ancak sizin paydaşlığınızla başarabiliriz. Diyarbakır’da su seferberliğimizi başlatabiliriz” diye konuştu.

“Her bir hemşehrimizden günlük sadece 10 litre su tasarrufu bekliyoruz” diyen Tutşi, “Peki, 10 litre su tasarrufunu nasıl sağlayacağız? 10 litre su tasarrufu, sizin duştan 5 dakika önce çıkmanızdan geçiyor.

Bulaşıklarınızı makinede veya kapta tek seferde yıkamanızdan, balkonunuzu her gün yıkamamanızdan geçiyor. Ayrıca, bu 10 litre, arıttığımız temiz içme sularıdır. Hemşehrilerimizden bahçelerini musluklarından akan suyla sulamamalarını önemle rica ediyoruz. Diyarbakır’da bu yaz su kesintileri yapmak zorunda kalacağız. Her hemşehrimiz 10 litre tasarruf ederse DİSKİ 10 bin metreküp su tasarrufu etmiş olacak ve su kesintisine gerek kalmayacak” şeklinde konuştu.

Suyun hazine olduğunu dile getiren Tutşi, “DİSKİ’nin kaynakları, yatırımlarımız; Diyarbakır’da yaşayan 1 milyon 800 bin insanın ortak kaynağı. Arıtma tesislerimiz, köylere açtığımız kuyularımız, mevcut barajlarımız, insanımızın ortak varlıkları. Ve sadece bugün burada yaşayanların değil, bugün doğan ve yarın doğacak her bir hemşehrimizin de ortak varlıkları” ifadelerinde bulundu.