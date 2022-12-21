Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Hazro, Silvan ve Bismil grup içme suyu çerçevesine alınan mahallelerde yapılan hizmetler hakkında muhtarları bilgilendirdi, talep ve önerileri dinledi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Hazro, Silvan ve Bismil grup içme suyu çerçevesine alınan mahallelerde yapılan hizmetler hakkında muhtarları bilgilendirdi, talep ve önerileri dinledi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerdeki çalışmaları yakından takip ederek, vatandaşların ihtiyaçlarına en iyi şekilde çözüm sunmaya devam ediyor. Hazro Kaymakamı Salih Sak ve DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, buluşmalar çerçevesinde 17 ilçenin mahalle muhtarlarıyla bir araya geliyor. Muhtar buluşmalarında ilçe merkezleri ve kırsalda yer alan mahallerde yapılan hizmetler masaya yatırılıyor, muhtarların talep ve önerileri alınıyor. Silvan ilçesi ile başlanan buluşmalara, Bismil ve Hazro’daki muhtarların katılımıyla devam edildi.

Muhtarlarla bir araya gelen Tutşi, yapılan hizmetleri anlattı, talep ve önerileri dinledi. Toplantıda mahallelerdeki ihtiyaçlar ele alınırken, çözüm önerileri konusunda istişarede bulunuldu. Tutşi, “Hazro ilçesine bağlı Bayırdüzü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Çemisalat kaynağından Hazro, Silvan ve Bismil ilçelerine ait toplam 67 üniteye su temin eden, 112 kilometrelik şebeke hattında, su alamayan ünitelerin sebeplerini ve çözüm yollarını araştırmak, ve tüm ünitelere kesintisiz su teminini sağlamak üzere Genel Müdürlüğümüzce detaylı bir çalışma başlatılmıştır” dedi.

DİSKİ’nin ilçelerde büyük yatırımları hayata geçirdiğine dikkat çeken Tutşi, “Şebekede yaşanan su sıkıntısının bilinçsiz ve kaçak kullanımdan kaynaklandığından ötürü, bunun önünün alınabilmesi için kaçak kullanımının cezalandırılacağı ve gerekirse diğer hukuki yaptırım kararları uygulanacaktır. Muhtarların kaçak bahçe ve bostan sulaması konusunda duyarlı olmasını istiyoruz. Su günümüzde çok değerli, maalesef kaçak kullanım nedeniyle sıcaklarla beraber içme suyu sorunlarımız ortaya çıkabiliyor. Bu konuda herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.