Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ana pompa istasyonu ile arıtma tesisi arasında bulunan isale hattında bakim onarım çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ana pompa istasyonu ile arıtma tesisi arasında bulunan isale hattında bakim onarım çalışmaları devam ediyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü 32 kilometrelik isale hattı ve terfi merkezinde toplam 36 adet vantuz bulunuyor. Bunlarda belirli aralıklarla bakim-onarım çalışması yapılıp bazen de değiştiriliyor. Yapılan çalışma çerçevesinde isale hattının, 6.2 kilometresinde bulunan arızalı 200’lük tahliye vanası değiştirildi. Bu çalışmalar sırasında iletim hattına su verilmediği belirtildi. Bu yüzden iyi planlama yapılarak depolar doldurulup hızlı hareket edilerek çalışmalar hızla bitirilip su kesintilerine sebep olmadan sorun çözülüyor. Planlar yapılarak hat üzerinde vantuzların bakım onarım ve değiştirilmesi ara ara devam ediyor.

Bakım onarım çalışması sırasında vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için ivedilikle hareket ettiklerini belirten DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, “Ekiplerimiz anında organize olarak çalışmalarını en kısa sürede bitirdi. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve kaliteli içme suyu ihtiyacını karşılamak için en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. İçme suyu ana isale hattımızın bakım-onarım çalışması esnasında anlayışlarını esirgemeyen kıymetli hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.