Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezinde kanalizasyon hatlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, şehri geleceğe taşıyacak hizmet ve yatırımlarına kesintisiz devam ediyor. DİSKİ, şehrin geleceğine yönelik en önemli yatırım olan altyapı yenileme çalışmalarında kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi, evsel bağlantı ile yağmursuyu ızgaralarının montaj ve bağlantısı yapım işi imalatı gerçekleştiriyor.

Sözleşme bedeli 15 milyon 989 bin 650 TL olan projenin yüzde 70’inin tamamlandığını aktaran DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, altyapı çalışmalarını en yakın zamanda bitirip vatandaşlara en iyi hizmeti sunacaklarını iletti.

Saha çalışmalarını yapan DİSKİ ekipleri, kanal görüntüleme ile tespit ettikleri kanalizasyon hattındaki çökme ve yırtılmaları onarmak için hizmet veriyor. Bu çerçevede Kayapınar ilçesi Memorial Hastanesi karşısında 200 metre 300 milimetre çaplı kanalizasyon şebekesi yenilendi.

Ekipler, çalışma çerçevesinde mahalleye koruge borular döşedi ve belirlenen noktalara muayene bacaları yerleştirdi.

Bu çerçevede Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince geçtiğimiz aylarda Kayapınar İlçesinde altyapı bakım onarım çalışması yapılıyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kentte su ve kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Kanalizasyon şebekelerin bakım, onarım ve yapım çalışmalarının kent genelinde devam ettiği belirten Tutşi, ”DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak altyapı projelerimiz sürüyor. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak için içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekelerimizde bakım ve onarım çalışmalarını gece gündüz demeden yapıyoruz. Ekiplerimiz, eksikleri anında tespit ederek sorunları çözüme kavuşturuyor.’’ dedi.

Vatandaşların, mağdur olmaması ve genel olarak halk sağlığını korumak için kanalizasyon hatlarında temizlik çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Tutşi, sistemin tam randımanlı çalışması için kanalizasyon hatlarına evsel atık ve hafriyatların atılmaması gerektiğini vurguladı.