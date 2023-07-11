Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Çermik ilçesi Akçaörten Mahallesi’nde yeni açılan sondaj sayesinde su sorununu çözüme kavuşturdu.

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Akçaörten Mahallesine 6lt/sn su verimliliğine sahip yeni sondaj kuyusu kazandırıldı. Açılan sondajın bağlantısının yapılması için de Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından pompa montajı yapılacak. Yürütülen çalışma sayesinde vatandaşlara ulaşan suyun daha sağlıklı ve kesintisiz olması sağlanacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, biten sondaj kuyusunda pompa deneme işlemini gerçekleştirdi.

Projeyle uzun süre Akçaörten Mahallesi’nde içme suyu sorunu yaşanmayacağını belirten Tutşi, “Yine de suyu israf etmemeli, suyu boşa akıtmamalıyız. Mevcut su, mahallenin kullanımına fazlasıyla yetiyor. Vatandaşlarımız içme suyunu kaçak bir şekilde bahçe ve tarla sulamasına kullanmamalıdır. Abonelikleri olmayanlar, abone işlemlerini bir an önce yapmalıdır. Yeni hizmetimiz mahallemize hayırlı olsun” dedi.