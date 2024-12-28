DİSKİ Genel Müdürlüğü, 8 ayda 79 bin 677 metre içme suyu hattı ile 15 bin 935 metre atık su hattı döşedi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, halkın temel ihtiyaçlarını en yüksek kalite ve sürdürülebilirlik anlayışıyla karşılamaya devam ediyor. İklim değişikliği ve su kaynaklarının azalması tehlikesine karşı, kentte su tasarrufu bilincini artıran projeler hayata geçiren DİSKİ, yağmur suyu toplama sistemleri, akıllı su ölçüm cihazları ve su kayıp-kaçaklarının önlenmesine yönelik dijital sistemleri hayata geçirdi.

Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında yapılan modernizasyon çalışmaları sayesinde, altyapı sistemleri daha dayanıklı ve verimli hale getirildi. Kent merkezinde 26 bin 32 metre, kırsal ilçelerde ise 53 bin 645 metre içme suyu hattı döşendi. Kent merkezinde 3 bin 650 metre, kırsal 13 ilçede ise 12 bin 285 metre atık su hattı yapıldı. Böylelikle toplamda 79 bin 677 metre yeni içme suyu hattı ile 15 bin 935 metre yeni atık su hattı döşendi.

Köprülü kavşaktaki altyapı çözüme kavuşturuldu

DİSKİ Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlarda su birikimlerine neden olan Şanlıurfa karayolundaki Kadın Doğum Hastanesi Köprülü Kavşağında altyapı sorununu çözüme kavuşturdu. Çalışma kapsamında bin 713 metre betonarme boru, 34 muayene bacası, 135 yağmur suyu ızgarası, bin 275 metre yağmursuyu bağlantısı, 34 sfero döküm pik kapak yapıldı.

Mevcut altyapı ve içme suyu hatlarındaki arıza onarımı

Kentteki kanalizasyon ve içme suyu hatlarında oluşan arızalara anında müdahale edilerek kent genelinde toplamda 9 bin 486 metre içme suyu ile 4 bin 321 metre kanalizasyon arızası giderildi. Ayrıca 241 bin 613 metre kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi temizlendi.