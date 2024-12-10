DİSK Araştırma Merkezi DİSK-AR’a göre geniş tanımlı işsiz sayısı ise Ekim'de 11 milyon 245 bin kişi oldu. Bir yılda 3,1 milyon yeni işsiz: geniş tanımlı işsizlik yüzde 27,6’ya yükseldi.ANKARA (İGFA) - DİSK AR, İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nun ekim ayı verilerini yayınladı.

TÜİK verilerinden yararlanılarak yapılan hesaplamalara göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Ekim 2024’te 11 milyon 245 bin kişi olarak gerçekleşti.

TÜİK ise 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişi olduğunu açıklamıştı.

DİSK-AR’ın raporuna göre dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas genişlemeye devam ediyor.

https://twitter.com/disk_arastirma/status/1866412118838235559

Rapordaki bazı bulgular şöyle vurgulandı:

TÜİK’e göre Ekim 2022’den bu yana dar tanımlı işsizlik yüzde 10,3’ten yüzde 8,8’e düşerken geniş tanımlı işsizlik yüzde 20,4’ten yüzde 27,6’ya yükseldi!

Geniş tanımlı işsiz sayısı son iki yılda 3,5 milyon kişi artarak 7,6 milyondan 11,2 milyona yükseldi.

Geniş tanımlı kadın işsizlik oranı en yüksek işsizlik kategorisi: yüzde 36,4!

Açık işsizlerin yüzde 86,7’si işsizlik sigortasından yararlanamıyor.