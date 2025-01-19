Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın, organize suç faaliyetlerinde bulunan 2 kişinin Türkiye'ye iade edilmesine dair açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın, organize suç faaliyetlerinde bulunan 2 kişinin Türkiye'ye iade edilmesi konusundaki işbirliğinin takdirle karşıladı.

Bakanlık, organize suça karışmış 2 kişinin, Ermenistan'dan Türkiye'ye iadesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın, Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) kırmızı bülten kapsamındaki talebine cevaben, organize suç faaliyetlerinde bulunan 2 kişiyi Türkiye'ye iade ettiğini anımsatarak, Ermenistan'ın bu konuda gösterdiği işbirliğini takdirle karşıladığını ifade etti.