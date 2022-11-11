Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı bahçesine 44 ağaç dikildi. Bakanlık bahçesindeki ağaç sayısı 1000’i aştı.

Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı bahçesine 44 ağaç dikildi. Bakanlık bahçesindeki ağaç sayısı 1000’i aştı.

Dışişleri Bakanlığı bahçesine "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikimi yapıldı. Programa, Dışişleri Bakan Yardımcıları Sedat Önal ve Yasin Ekrem Serim de katıldı.

Fidan dikiminin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcsı Serim, “Dışişleri Bakanlığı olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük ağaç dikme seferberliğine her sene katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bugün mesai arkadaşlarımızla beraber 44 ağaç diktik. Bahçemizde ağaç sayımız 1000’i aştı. Milli Ağaçlandırma Günü’müz de Türkiye yüzyılına ve geleceğe nefes vermesinin de mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığında ‘sıfır atık’ çalışmalarının Şubat 2019’dan itibaren devam ettiğinin bilgisini veren Serim, “Bu çerçevede şu ana kadar 1,5 tona yakın kompost gübre ürettik ve bunu bahçemizde kullandık. Burası aslında diplomasimizin de nefes aldığı, mensuplarımızın yemek yediği çay içtiği, sohbet ettiği bir alan. Ayrıca Bakanımızın da misafirlerini de ağırladığı bir bahçe olarak kabul ediliyor. Bahçemiz o anlamda ‘yeşil diplomasi merkezi’ de olmuş durumda” diye konuştu.

Bakanlık bahçesinde, hayatını kaybetmiş bakanlık mensuplarının hatırlarının da yaşatıldığını söyleyen Serim, 17 Nisan 2018’de Benin’de hayatını kaybeden büyükelçi Turgut Rauf Kural anısına da ağaç dikildiğini kaydetti.