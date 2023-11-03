Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10’uncu Zirvesi düzenlendi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı. Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban teşkilatın gözlemci üyeleri olarak zirvede yer aldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da eşlik etti. Bakan Fidan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 10. Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı.