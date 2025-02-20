Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Güney Afrika’da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklar, görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı’nı sona erdirmeye dönük sürecin değerlendirildiğini ve bu çerçevede, son dönemde yapılan görüşmelerin ele alındığını ifade etti.