Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkenti Lefkoşa’da KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından Fidan ve Üstel, Şeref Salonu’nda heyetler arası görüşme gerçeleştirdi.

Heyetler arası görüşmede, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve ilgili bakanlıkların müsteşarları ile Hakan Fidan’ın heyeti hazır bulundu. Görüşmede ayrıca Lefkoşa Büyükelçisi Ekrem Yasin Serim ve KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu yer aldı.