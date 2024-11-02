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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti temasları çerçevesinde Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti’deki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı marjında Cibuti temasları çerçevesinde Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile bir araya geldi.
Fidan, temasları çerçevesinde Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile görüşmüştü.
Kaynak: iha