Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere geldiği Almanya’da temaslarını sürdürüyor. Fidan, konferans marjında bugün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Görüşmede, savunma sanayii dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konular ele alındı. Suriye’deki durum, Gazze’deki gelişmeler ve Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili konular değerlendirildi. Bakan Fidan, bölge ülkelerinin terör örgütü DEAŞ’la mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkındaki görüşlerini aktardı. Gazze’de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Bakan Fidan, bölgesel barışın tesisi için İsrail - Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti. Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili muhtemel gelişmeler de görüşmede etraflıca ele alındı.

Bakan Fidan, Münih temasları çerçevesinde erken saatlerde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşmüştü.