Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu akademisyenler, kanaat önderleri ve iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temasları kapsamında geldiği ABD’de gerçekleştirdiği buluşmaya istinaden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Washington’daki programımıza farklı düşünce kuruluşlarından akademisyenler, kanaat önderleri ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek devam ettik." ifadelerine yer verdi.

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu akademisyenler, kanaat önderleri ve iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temasları kapsamında geldiği ABD’de gerçekleştirdiği buluşmaya istinaden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Washington’daki programımıza farklı düşünce kuruluşlarından akademisyenler, kanaat önderleri ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek devam ettik." ifadelerine yer verdi.