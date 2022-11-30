Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Romanya’nın başkenti Bükreş’te temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukraynalı mevkidaşımla görüşmede, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğimizin ve kalıcı ateşkes çabalarımızın süreceğini vurguladık" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Başkan Putin kışı silah olarak kullanmaya çalışıyor”

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Başkan Putin kışı silah olarak kullanmaya çalışıyor”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

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