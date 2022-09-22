Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar’daki askeri darbenin Bangladeş’teki Rohingaların durumunu daha da zorlu hale getirdiğine dikkat çekerek, “Rohingalar gerçekten de modern zamanlarda gördüğümüz en büyük trajedilerden birini yaşıyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar’daki askeri darbenin Bangladeş’teki Rohingaların durumunu daha da zorlu hale getirdiğine dikkat çekerek, “Rohingalar gerçekten de modern zamanlarda gördüğümüz en büyük trajedilerden birini yaşıyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentindeki temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Bangladeş tarafından düzenlenen Rohinga Krizine Dair Yüksek Düzeyli Yan Etkinliğe katılarak konuşma yaptı. Söz konusu toplantıya eşbaşkanlık ettiği için gerçekten çok mutlu olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Yarım yüzyıldır Rohinga Müslümanları temel haklarından mahrum kalmış ve temel ihtiyaçlarını karşılamaktan mahrum kalmış durumda. Ne yazık ki uluslararası camia da bu konuya ilgisini yitirmekte” dedi. Bangladeş’in 1 milyondan fazla Rohinga’ya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, Bangladeş’in bu krizdeki en önemli külfeti çektiğini belirterek, “Elbette dünyanın da bu yükü paylaşmak için daha fazla şey yapması lazım. Biz kendi açımızdan hem acil ihtiyaçları karşılayan, hem de gelir oluşturacak faaliyetleri destekliyoruz. İnsani yardım faaliyetlerini destekliyoruz ve aynı zamanda Cox’s Bazaar’da bizim hastanemiz bin 500 kişiye her gün hizmet sunuyor. Bunun yanında Bangladeş’le beraber yardım çalışmalarına katılıyoruz” dedi.

Söz konusu toplantıya katılmadan önce Türkevi’nde MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısına başkanlık ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Burada Rohingaları ve Bangladeş’i üye devletlerle beraber nasıl destekleyebileceğimizi yani Meksika, Endonezya, Kore ve Avustralya’yla nasıl destekleyebileceğimizi de görüştük” dedi. Myanmar’daki askeri darbenin Bangladeş’teki Rohingaların durumunu daha da zorlu hale getirdiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bizim Rohingaların temel haklarını sağlamak için çaba göstermemiz gerekiyor. Aynı zamanda onların da gönüllü olarak Myanmar’a güvenli şekilde dönüşlerini sağlamak bizim sorumluluğumuz. Geçen ay Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar’ın öncül itirazlarını reddetti ve Gambia’nın talebini kabul etti. Biz Gambia’ya bu liderliği için çok teşekkür ederiz. Bunun yanında uluslararası camianın üyelerini de mali olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından kurulmuş olan fona destek yapmaya çağırıyoruz. Rohingalar gerçekten de modern zamanlarda gördüğümüz en büyük trajedilerden birini yaşıyor. Bu yardım çabalarının yanı sıra aynı zamanda Rohinga davasını da uluslararası gündemde yüksekte tutmaya çalışmalıyız. Rohingalar evlerine dönmek istiyorlar, adalet istiyorlar. Bizim görevimiz de onlara bu haklı davalarında yardımcı olmak, onların yanında durmaktır” dedi.