Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17’nci Bled Stratejik Forumu dolayısıyla geldiği Slovenya’da Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17’nci Bled Stratejik Forumu dolayısıyla geldiği Slovenya’da Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Gücün hakimiyeti mi kuralların gücü mü” temalı 17. Bled Stratejik Forumu’na katılmak üzere geldiği Slovenya’da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile bir araya gelerek, “Bled Stratejik Forumu marjındaki son görüşmemizi Polonya Dışişleri Bakanı Rau’yla yaptık. İkili ilişkilerimizi ve Ukrayna’daki durumu ele aldık” dedi.