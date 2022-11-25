Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor’da 2022’de taşınan kargo hacminin 2021’in 6 katı olmasının beklendiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor’da 2022’de taşınan kargo hacminin 2021’in 6 katı olmasının beklendiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’ın Aktau kentinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları İkinci Toplantısı’nın ardından ortak basın toplantısına katıldı. Çavuşoğlu yaptığı konuşmada Kazakistan’a toplantıya ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek, Gürcistan’ı da aralarında görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kazakistan’daki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının Kazak halkı için hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, “Sayın Tokayev’i seçim zaferinden dolayı bir kez daha tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendisini arayarak Türkiye adına tebriklerini ilettiler” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Kazakistan ilişkilerini geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine çıkardıklarını belirterek, “Liderlerimiz bu yıl iki devlet ziyareti düzenlediler. 20 anlaşma imzaladık” diye konuştu. Azerbaycan ile ilişkilerin de müttefiklik seviyesinde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu yıl Azerbaycan’ı iki kez, Cumhurbaşkanı Aliyev ise ülkemizi üç kez ziyaret etmiştir” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Gürcistan ile stratejik ortak olduğunu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı İIlia Darchiashvili ile düzenli temas halinde olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, “En kısa zamanda yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi zirvesini de Gürcistan’da Cumhurbaşkanımızın ziyareti marjında gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

“Asya ve Avrupa arasında ticari ve ekonomik etkileşimi sağlayan bir konuma sahibiz”

“Küresel ve bölgesel gelişmelerin ortaya çıkardığı sınamaları yönetmemiz, fırsatları da lehimize çevirmemiz gerekiyor” diyen Çavuşoğlu, Haziran ayında başlattıkları üçlü mekanizmanın temel amacının da bu olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının dünya pazarlarına sürekli erişimin önemini gözler önüne serdiğine işaret ederek, bunun için güçlü bir ulaştırma altyapısının şart olduğunu söyledi. Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru’nun öneminin her geçen gün arttığını kaydeden Çavuşoğlu, “Orta Koridor’da 2022’de taşınan kargo hacminin 2021’in 6 katı olması bekleniyor. Yani yaklaşık 3.2 milyon ton. Uluslararası aktörler de Orta Koridor’a artan bir ilgi gösteriyor. Asya ve Avrupa arasında artık ticari ve ekonomik etkileşimi sağlayan bir konuma sahibiz. Ulaştırma ve ticaretin önündeki engelleri kaldırarak potansiyelimizi hayata geçirebiliriz” şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, üçlü toplantı öncesinde ulaştırma bakanlıklarının Orta Koridor’un altyapısını güçlendirmek amacıyla 2022-2027 Yol Haritası’nı hazırladıklarını aktardı. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, TANAP Boru Hattı gibi projelerin stratejik nitelikte olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi yatırımlarımız da stratejik bir vizyonun ürünüdür” dedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın işgal altındaki toprakları kurtarmasının yeni imkanlar sunduğunu söyleyerek, Karabağ’ı dünyaya bağlayan Fuzuli ve Zengilan havaalanlarının açılışını yaptıklarını hatırlattı. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Semerkant zirvesinde ulaştırma bağlantılarının ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla birçok adım atıldığını anımsatan Çavuşoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin TDT’ye gözlemci üye olmasıyla teşkilatımız Akdeniz’e erişimini güçlendirdi” ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, TDT bünyesinde benzer adımların devam edeceğini kaydederek, “Sadece ticaret ve ulaştırma alanlarında değil kültürel ve siyasi konularda da işbirliğimizi daha da derinleştireceğiz. Bu bağlamda ortak alfabe için yaptığımız çalışmalara ve ortak mirasımızın korunmasına yönelik adımlara özel önem veriyoruz” diye konuştu.

Sınamaların da fırsatların da bilincinde olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, kaybedecek vakitleri olmadığını ve bugünkü toplantının da bu anlayışın sonucu olduğunu sözlerine ekledi.