Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ta Libya Dışişleri Bakanı Najla Elmangoush ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ta Libya Dışişleri Bakanı Najla Elmangoush ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ın Fes şehrinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı Girişimi’nin 9. Küresel Forumu çerçevesinde ikili görüşmelerine devam ediyor. Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Najla Elmangoush ile bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Libya’da istikrarın sağlanması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.