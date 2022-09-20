Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği New York’ta, Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapic ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği New York’ta, Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapic ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından Türkevi’nde Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapic ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ekonomik ilişkiler ve Balkanlar’daki güncel gelişmeler ele alındı.