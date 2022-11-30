Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Romanya’nın başkenti Bükreş’te temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ile Türkiye-İngiltere arasındaki ekonomik ve savunma iş birliği ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile bir araya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Avrupa’nın güvenliği de, insanlığın güvenliği de Türkiye’nin güvenli olmasına bağlıdır”

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Avrupa’nın güvenliği de, insanlığın güvenliği de Türkiye’nin güvenli olmasına bağlıdır”

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