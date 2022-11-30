Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Romanya’nın başkenti Bükreş’te temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna’daki gelişmeler ve NATO’nun genişlemesi ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir araya geldi.

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