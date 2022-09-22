Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Gine Dışişleri, Uluslararası İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışındaki Gineliler Bakanı Morrisanda Kouyate ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Gine Dışişleri, Uluslararası İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışındaki Gineliler Bakanı Morrisanda Kouyate ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. İkili görüşmelerine devam eden Çavuşoğlu, Gine Dışişleri, Uluslararası İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışındaki Gineliler Bakanı Morrisanda Kouyate ile bir araya geldi.