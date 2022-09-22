Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Türkevi’nde Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile görüştü.

Bakan Bilgin: “STK’lar demokrasinin en temel dinamiğidir”

Bakan Bilgin: “STK’lar demokrasinin en temel dinamiğidir”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentindeki temasları kapsamında Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile görüştü.

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