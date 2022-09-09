Alanya Belediyesi tarafından başlanılan Mahmutlar Kültür Merkezi, Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezinin temel atma törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya için müjdeler verirken, “Türkiye bugün sadece bölgesinde değil dünyada önemli bir aktör. Bu da Cumhur İttifakı’nın gücü sayesinde olmuştur” dedi.

Alanya Belediyesi tarafından başlanılan Mahmutlar Kültür Merkezi, Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezinin temel atma törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya için müjdeler verirken, “Türkiye bugün sadece bölgesinde değil dünyada önemli bir aktör. Bu da Cumhur İttifakı’nın gücü sayesinde olmuştur” dedi.

Alanya Belediyesi tarafından Mahmut Mahallesi’nde hayata geçirilen Kültür Merkezi, Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezinin temel atma töreni düzenlendi. Temel atma töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yaptığı konuşmada Mahmutlar Mahallesi’nin önemli olduğunu vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya’nın en büyük mahallesi olan Mahmutlar, bizim için de çok önemli bir mahalle. 56 bini aşkın nüfusu, ticaret ve turizm hacmi ile Mahmutlar doğu bölgesinin en cazip, en gözde mahallelerinden birisi. Neredeyse 100’e yakın milletten yerleşik yabancının bulunduğu, 81 vilayetten göç alan, yerli ve yabancı turistin huzur ve uyum içinde yaşadığı Mahmutlar, ülkemizde ticaret ve sosyal yaşamın en üst seviyede olduğu nadir mahallelerinden biridir. İşte bugün, bir hayali daha gerçeğe dönüştürüyoruz. Mahmutlar için mega projemiz olan Kültür Merkezi ve Etüt Merkezi Projemizin temelini atıyoruz. Bin 200 kişilik düğün ve çok amaçlı salona sahip Kültür Merkezimizde bölge halkımız ve gençlerimiz, nikah salonundan kütüphaneye, spor salonundan fuaye alanına, sergi alanından tiyatro ve konferans salonuna kadar ihtiyaç duyduğu her şeyi bir arada bulabilecek. Ayrıca Kültür Merkezi binamızın üst katında, geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için 24 derslikli bir etüt merkezi de tasarladık. Mahmutlarımıza dört dörtlük bir tesis inşa ediyoruz. Şimdiden bölgemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Birlik beraberlik olunca hizmetin en iyisi gelir”

Alanya’da birlik ve beraberlikten dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Çok mutlum. Çok bahtiyarım ve gururluyum. Her şeyden önce Alanya’da birlik beraberliği görünce mutlu oluyorum. Birlik beraberlik olunca hizmetin en iyisi gelir. Bugün yaptığımız toplantılarda Alanya nasıl daha iyi hizmet yapabiliriz. Antalya’mıza Türkiye’mize nasıl daha iyi hizmet edebiliriz. Dünyanın sorunlarını nasıl çözebiliriz. Bu konularla ilgili istişarelerde bulunduk. Bugün Mahmutlar Kültür, Etüt ve Destek Merkezi’nin temelini atıyoruz. Başkanımız Adem Murat Yücel’i ve çalışma arkadaşlarını gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu müjdeleri ardı ardına sıraladı

Alanya’da hayata geçirilen ve geçirilecek olan projeleri anlatan Bakan Çavuşoğlu, “Antalya- Alanya Otoban ihalesini 6 Ekim’de yapacağız. İnşallah Kuş Yuvası Tüneli bitmek üzere. Kuş Yuvası’ndan Alanya Mahmutlara gelecek yolu da hayata geçireceğiz ve güzel bir yol yapacağız. Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde hem yaylalara gidebilecekler hem de buradan Konya, Karaman’a ve Ankara’ya kadar gidebilecekler. Dünyanın en iyi havaalanı İstanbul’da. Şu anda rekor üzerine rekor kırıyor. Antalya’mızda da iki havalimanı var. Bu iki havaalanını da yetersiz buluyoruz. Alanya Gazipaşa Havaalanı terminalini de yenileyeceğiz ve büyüteceğiz. Türkiye’ye Alanya ve Gazipaşa’ya yakışır bir şekilde inşallah bu projeyi hayata geçirdikten sonra gelen konuklarımız da daha güzel bir ortamda ağırlanacak. Uçuş sayıları da farklı destinasyonlardan artıyor. Geçen gün Cumhurbaşkanımız ile Sırbistan’daydık. Sırbistan’ın iki şehrinde Alanya- Gazipaşa havanına da uçuşlar başladı. Türk Hava Yolları’nın da bu uçuşları başlatması için Cumhurbaşkanımız girişimde bulundu. İnşallah ortak uçuş anlaşmasını gerçekleştirerek Türk Hava Yolları uçuşlarını başlatacağız. Alanya’mızda da mevcut eğitim ve araştırma hastanemize ilave 150 yataklık bir projeyi yakında ihaleye çıkaracağız. Aynı şekilde psikolojik destek merkezi, nükleer tıp merkezi ve 50 yataklı onkoloji servisini de hizmete açacağız. Payallar Devlet Hastanemizin ihalesini tekrar yapıyoruz. Aynı şekilde sağlık ocağının da ihalesi yakında gerçekleşecek. Çünkü sağlık önemli. Alanya’da yurt kapasitesini yüzde yüz elli artışla 5 bine çıkarttık. Bu sene 2 bin kişilik yurdu üniversite kampüsünde açtık. Öğrencilerimiz şimdi fiilen de yerleşecekler. 2 bin kişilik yeni yurt inşaatına da başlıyoruz. Böylelikle yatak sayımızı da 7 bine çıkarmış olacağız” şeklinde konuştu.

“Cumhur İttifakı’nın daha güçlü olması Türkiye’nin daha güçlü olmasıdır”

Cumhur İttifakının üstlendiği rolün sadece Türkiye değil, dünyada etkili olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Dünyada ekonomik krizler var. Enerji krizi, gıda krizi var. Ukrayna’da savaş var. Suriye’de savaş bitmedi. Irak’ta kırılganlık var. Yemen’de savaş devam ediyor. Libya’da kırılganlık devam ediyor. Dolayısıyla etrafımızdaki sorunların çözümü için de çaba sarf edeceğiz. Diplomasiye inanıyoruz. Diplomasi ile bunların çözülebileceğine inanıyoruz. Ukrayna savaşının da diplomatik yollarla çözülmesi için çalışmamız lazım. İşte bu konularda herkesin gözü Türkiye’de, herkesin umudu Türkiye. Herkesin umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye ne kadar güçlü olursa bu meselelerin çözümü için daha fazla katkı sağlar. Türkiye bugün sadece bölgesinde değil dünyada önemli bir aktör. Bu da Cumhur İttifak’nın gücü sayesinde olmuştur. O yüzden Cumhur İttifakı’nın Türkiye için oynadığı bu kritik rol. Türkiye’ye yaptıkları hizmet sadece Türkiye ile sınırlı değil. Tüm dünyada etkisi görünüyor. Cumhur İttifakı’nın daha güçlü olması Türkiye’nin daha güçlü olmasıdır. Biz el ele omuz omuza, milletimiz ve bayrağımız için, ülkemiz ve davamız için çok çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımız olsun” dedi.

Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuğba Vural Çokal, MHP MKYK üyesi Hüseyin Yıldız, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasi parti il ve ilçe başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ardından temel atma töreni gerçekleşti.