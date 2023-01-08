Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’daki Türkiye Başkonsolosluğu’nda Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’daki Türkiye Başkonsolosluğu’nda Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ilk durağı olan Güney Afrika’da temaslarına başladı. Çavuşoğlu, başkent Cape Town’daki Türkiye Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen resepsiyonda Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Resepsiyonda, Osmanlı kökenli Efendi ailesi mensupları da yer aldı.

Çavuşoğlu ayrıca, Sultan Abdülaziz Han’ın emriyle, Müslümanlara hizmet vermek üzere 1862’de Cape Town’da görevlendirilen Osmanlı Alimi Seyit Ebubekir Efendi’nin kabrini ziyaret etti.