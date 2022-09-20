Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği New York’ta Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği New York’ta Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapic ile görüşmesinin ardından Türkevi’nde Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov ilebir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki üst düzey temaslar ile ulaştırma ve enerji konuları başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.