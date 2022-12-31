Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva’nın yemin törenine katılmak üzere Brezilya’da mevkidaşı Mauro Vieira ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva’nın yemin törenine katılmak üzere Brezilya’da mevkidaşı Mauro Vieira ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva’nın yemin törenine katılmak üzere Brezilya’ya geldi. Brezilya’da temaslarına başlayan Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile bir araya geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Lula’nın yemin töreni için geldiğimiz Brezilya’daki ilk görüşmemizi yeniden Dışişleri Bakanı atanan Mauro Vieira’yla gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.