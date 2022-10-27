Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Benin’de Türk şirketinin inşa ettiği otelin şantiyesini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Benin’de Türk şirketinin inşa ettiği otelin şantiyesini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika ziyaretinin son durağı Benin’de temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Benin Dışişleri Bakanı Aurelien Agbenonci ile birlikte Cotonou kentinde bir Türk şirketinin inşa ettiği otelin şantiyesini ziyaret ederek, işçilerle bir araya geldi.

Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cotonou’da bir şirketimizin otel inşaat şantiyesini Benin Dışişleri Bakanıyla ziyaret ettik, anavatandan uzakta ter döken vatandaşlarımızla buluştuk. Çalışma disiplinleri ve azimleriyle dünyanın dört bir yanında pek çok esere imza atan tüm kardeşlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.