Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Fransa’da AKPM Başkanı Tiny Kox ve eski AKPM Başkanları ile toplantı yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Fransa’da AKPM Başkanı Tiny Kox ve eski AKPM Başkanları ile toplantı yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Fransa’nın Starsbourg kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Tiny Kox ve eski AKPM Başkanları ile toplantı yaptı.