Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği New York’ta, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği New York’ta, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul’una katılmak için ABD’nin New York kentinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken’la ikili ilişkilerimizi ve başta Ukrayna’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuları ele aldık" ifadelerini kullandı.