Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türk Hava Yolları’nın (THY) 13 yıl sonra Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiği ilk seferin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün burada tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Türkiye ile Suriye arasındaki havayolu bağlantısının yeniden tesis edilmesi ve Suriyeli kardeşlerimizle bu yolla da kucaklaşabiliyor olmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı" dedi.

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından İstanbul’dan Suriye’nin başkenti Şam’a uçuşlar başladı. Türk Hava Yolları’nın (THY) 13 yıl aranın ardından TSİ 09.00’da İstanbul’dan havalanan uçağı, 11.30’da Şam’a ulaştı. Şam Uluslararası Havalimanı’na iniş yapan bakanlık düzeyindeki Türk heyeti, Suriye heyeti tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından hayetler ortak basın toplantısı düzenledi.

“Türkiye hükumeti ve halkına vermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum”

Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Duhkan, sözlerine Bolu’da yangında hayatını kaybedenler için Türkiye’ye başsağlığı dileyerek başladı. Duhkan, “Şahsım ve bakanlığımız adına Türk Hava Yolları’nın Şam’a gerçekleştirdiği ilk uçuş için tebriklerimi sunuyorum. Bu uçuş çok uzun bir aradan sonra

gerçekleşti. Türkiye hükumeti ve halkına en başından beri Suriye devrimine vermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin ne kadar köklü olduğu herkesin malumu. Biz Suriye halkı ve hükümeti olarak Türk Hava Yolları’nın bu adımını çok değerli buluyoruz" dedi.

Bu adımın aynı zamanda iki ülke arasındaki resmi ilişkilerin de bir başlangıcı olduğunu söyleyen Duhkan, "Bu uçuşlar hala yurt dışında bulunan Suriyelilerin güvenli ve onurlu bir şekilde dönmesi için çok değerli bir fırsat oluşturacak. Sayın Bakan Yardımcısının bu uçuşla gelmesi de bizim için çok değerli bir işaret. İki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar köklü olacağının da bir göstergesi. Bu vesileyle Türk halkına ve hükümetine Suriye devrimine verdikleri destekten ötürü bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum" şeklinde konuştu.

“Suriye dışındaki kardeşlerimizi hem ülkelerine hem de evlerine kavuşturacağız”

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise konuşmasında, "Tarihi binlerce yıl önceye dayanan ve medeniyetimiz için çok önemli bir yeri olan Şam’a uçuşlarımızı 13 yıl sonra yeniden başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu heyecanımıza ortak olduğunuz ve buraya teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin de bildiği üzere Suriye, kültürel, ekonomik ve sosyal anlamda bağlarımızın çok eskilere ve derinlere dayandığı bir ülkedir" diye konuştu.

Yeniden başlatılan seferlerin Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilere katkı sunmasını ve hayırlı olmasını temenni eden Ekşi, "Türk Hava Yolları olarak Şam’la birlikte 6 kıtada 131 ülke ve 352 destinasyonla dünyada en çok ülkeye ve uluslararası noktaya seferler düzenleyen bir havayolu şirketiyiz. İnsanlar, ülkeler ve kıtalar arasında köprüler kurma misyonumuz çerçevesinde yolcularımıza sürekli yeni yerler keşfetme imkanları sunuyoruz. Türk Hava Yolları olarak Şam’ın ve İstanbul’un, Suriye ve Türkiye’nin tarihi bağlarının her zaman bilincinde olduk. Uçuşlarımızı durdurmak zorunda kalmadan önce Şam’a İstanbul ve Ankara’dan haftada 21, Halep’e ise 7 uçuş gerçekleştiriyorduk. Ülkelerimizi birbirine Suriye’yi geniş uçağımızla dünyaya bağlıyoruz. Haftada 3 sefer olarak icra etmeye başladığımız uçuşlarımızla Suriyeli yolcularımızı ve kardeşlerimizi Türk Hava Yolları’nın geniş uçuş ağıyla yeniden dünyaya bağlamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde hem frekans sayılarını hem de uçuş yapılan nokta sayısını arttıracaklarını vurgulayan Ekşi, "Uçuşlarımızla dünya genelinden Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine ve evlerine kavuşturacağız. Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olarak dünyanın en genç filolarından birine sahibiz. Uçak içi eğlence sistemlerimiz, rahat koltuklarımız, benzersiz ikramlarımız ve Türkiye’nin dillere destan misavirperverliğini temsil eden daima güleryüzlü Türk Hava Yolları ailesi ile yolcularımıza eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatıyoruz. Bu güzel şehre gerçekleştirdiğimiz uçuşumuzda emeği geçen tüm Türkiye ve Suriye yetkililerine teşekkürlerimi sunuyor, dünyanın dört bir yanından gezginleri ve iş çevrelerini kadim Şam şehrini ve Suriye’yi Türk Hava Yolları kalitesiyle keşfetmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

“Bugün burada tarihi bir ana şahitlik ediyoruz”

Suriye ile ilişkilerin giderek artırılacağını kaydeden Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, “Bolu’da vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Türk Hava Yolları’nın uzunca bir aranın ardından Şam şehrine başlattığı uçuşların ilkinde olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet ve aynı zamanda da heyecan duyuyorum. Bu uçuşların başlatılmasında emeği geçen başta Türk Hava Yolları yetkilileri olmak üzere tüm Türk ve Suriyeli yetkililere teşekkür ediyorum. Kendileri oldukça kısa bir sürede gerekli hazırlıkları tamamlayarak uçuşların başlamasını mümkün kıldılar" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın selamını ileten Yılmaz, "Bugün burada tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Türkiye ile Suriye arasındaki havayolu bağlantısının yeniden tesis edilmesi ve Suriyeli kardeşlerimizle bu yolla da kucaklaşabiliyor olmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Dünyanın en çok noktasına uçan ve bugünden başlayarak Şam’ı tekrar dünyaya bağlayacak olan Türk Hava Yolları, bu uçuşla sadece marka değerini yükseltmedi, aynı zamanda Suriyeli kardeşlerimizle bağlarımızı da güçlendirdi. Uçuşların başlaması, Türk ve Suriye halklarının arasındaki sosyal, kültürel, insani ilişkileri pekiştirecek olmasının yanı sıra ülkelerimiz arasında çeşitli düzeydeki temasların da artmasına vesile teşkil edecektir" dedi.

Yeniden başlayan uçuşların Suriye’nin yeniden imarının ve ekonomik kalkınmasının sağlanması yönündeki çalışmalara da katkıda bulunacağını kaydeden Yılmaz, "Bu nedenle bu hattın açılması sıradan bir faaliyet değil, Suriye’yi dünyaya bağlayan bir adımıdır. Şu hususun altını çizmek isterim: Suriye’nin istikrara ve refaha kavuşması Türkiye olarak en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultudaki katkılarımızı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Ayakları yere sağlam basan, bölgesi ve ötesi için huzur ve güven üreten bir Suriye’yi inşa çabalarında Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Şam’a uçuşların yeniden başlamasının hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Türk ve Suriye heyetleri toplu fotoğraf çektirdi.