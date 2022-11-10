Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Birliği (AB) Başkanı ve Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Anadolu Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Kaymakcı konferans öncesinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı da makamında ziyaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Birliği (AB) Başkanı ve Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Anadolu Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Kaymakcı konferans öncesinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı da makamında ziyaret etti.

Öğrencilerin Dışişleri Bakanlığı’nın sağladığı kariyer imkanları ve AB’nin sağladığı burs ve eğitim imkanları hakkında da bilgi sahibi olduğu “AB Sürecimiz ve Gençler için Fırsatlar” başlıklı konferansa Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural’ın yanı sıra Anadolu Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: “Türkiye’nin yerine getiremeyeceği hiçbir teknik koşul yok”

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Birliği (AB) Başkanı ve Büyükelçi Faruk Kaymakcı, öğrencilere interaktif bir şekilde burs programları, Erasmus projeleri, farklı dilleri öğrenmenin önemi ve Türkiye, AB ilişkilerine yönelik bilgiler verdi. Öğrencilerin AB sürecinde sunulan fırsatlardan yararlanması gerektiğini ve yurtdışında bulunan büyükelçiliklerin, konsoloslukların öğrencilerin hizmetinde olduğuna değinen Kaymakcı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Öz geçmişimin en önemli kısmı Anadolu Üniversitesi mezunu olmamdır. Türkiye’nin AB işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı olarak Türkiye-AB ilişkilerinde gerçekten nerede olduğumuzu bugün sizlere aktarmaya çalıştım. Beraber tartışarak bilinçli ve sağduyulu bir şekilde verilere baktığımızda Türkiye’nin AB üyelik sürecine olan desteğin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu süreç kolay değil. Türkiye’nin çıkarları, Türkiye’nin ve sizlerin geleceği için bu sürecin başarılı olması lazım. Biz Avrupa kıtasındayız, bir Avrupa ülkesiyiz. Türkiye’nin yerine getiremeyeceği hiçbir teknik koşul yok. Türkiye’nin AB üyeliği gerçekleştiği zaman sadece Türkiye için değil, diğer Avrupa ülkeleri ve dünya için de en yararlı, en anlamlı ve en değerli üyelik olacak, fark oluştaracaktır.”

Rektör Erdal: “Üniversitemiz Yükseköğretimde uluslararasılaşma hareketine büyük bir ivmeyle katılmıştır”

Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı’ya katılımları ve destekleri için teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Anadolu Üniversitesi yaşam boyu öğrenme felsefesini ilke edinmiş bir yükseköğretim kurumu olarak; tarihi, coğrafi ve kültürel bağlarımız olan Avrupa ile uzun yıllardır yürüttüğü eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki uluslararası iş birliklerini halihazırda artan bir kapasite ve özenle sürdürmekte. Üniversitemizin; 27 AB üyesi ülke ve AB üyesi olmayan program ülkelerindeki, 214 farklı yükseköğretim kurumu ile 365, Avrupa ülkeleri dışındaki 95 yükseköğretim kurumu ile 363 kurumlararası anlaşması bulunmaktadır.”

Faruk Kaymakcı’nın öğrencilerin sorularını cevaplamasının ardından Erasmus Kulübü Başkanı Azize Ebru Kapaklıkaya ve Uluslararası Öğrenci Kulübü başkanı Mahaman Sani Zaharou’nun Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı’ya hediye takdim etmesiyle konferans sona erdi.