Gömeç ilçesinde, Balıkesir Üniversitesinin katkıları ile Gömeç Belediyesinin ev sahipliğinde” Disiplinler arası Gömeç Buluşmaları” başladı. Nuri Bozyel Kültür Merkezinde başlayan etkinliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı İrem Himam, etkinliğin 3 gün süreceğini anlatırken katılımcılara teşekkür etti.

Nuri Bozyel Kültür Merkezinde düzenlen etkinliğin ilk oturumunda, Prof. Dr. Abdullah Soykan, Cumhuriyetin 100. Yılında Gömeç, Prof. Dr. Kenan Mortan, Gömeç’in dünü bu günü, Prof. Dr. Engin Berber, 20 yıl sonra Gömeç, tarihçi Kemal Girgin de, Milli Mücadelede Gömeç konulu birer konuşma yaptı. Gömeç Belediyesi ev sahipliğindeki sempozyumun, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Kent Konseyi, Gömeç Kent Konseyi, Adramytteion Araştırmaları, Burhaniye Ticaret Odası, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası, Gömeç Zeytinciler Derneği, Özem’le Yaşam, Akkızhan Otel, ToNe City Otel, Ayvalık Uygulama Oteli olmak üzere bir çok paydaş tarafından desteklendiği kaydedildi. Gömeç ve çevresini geçmişi ve bugünü ile tanıtmayı amaçlayan bu sempozyumda, Gömeç ve çevre sahasının doğal, tarihi, kültürel değerleri ile sanatsal ögelerini ele alan bilimsel çalışmaların sunumlarla bir çatı altında toplanması hedeflendi. Katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, “Disiplinler arası Gömeç Buluşmaları etkinliğimize başladık. Engin hocamız bize ilçenin geçmişini anlattı. Kemal hocamız de bizi daha gerilere götürdü. Tarihimizi anlattı. Kenan hocamızda bize karamsar diyebileceğim bir tablo çizdi. Çünkü, 20 yıl önce Gömeç için çok daha güzel düşünceler vardı. Bunların çoğunun gerçeklemediğini görüyoruz. Bunların gerçekleşmemesinde ilçenin payı olduğu kadar üst yönetimlerin de etkisi olduğunu görüyoruz. Bu konuda daha iyi günlere gitmek gerektiği konusunda ısrar ettiğimizi söylemek isterim. Çünkü, böyle giderse Gömeç büyük bir oturma odası olur. Daha fazlası olmaz. Halbuki biz Gömeç’ den çok daha fazla şey bekliyoruz. Gömeç’in çok daha güzel yerlere gitmesini istiyoruz” dedi

Etkinlik Koordinatörü Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz da, "Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Balıkesir Üniversitesinin öncülüğünde ve Gömeç Belediyesinin ev sahipliğinde bir çok paydaşla birlikte Disiplinler arası Gömeç Buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Doğal, kültürün miras vizyonu adı altında 3 gün boyunca, akademik çalışmalarla birlikte kültür sanat faaliyetleri ve sergiler yapacağız. Aynı zamanda gastronomi atölyesi nefes atölyesi ve tahta baskı gibi kültür ve sanatı içeren etkinlikler yapacağız” dedi.