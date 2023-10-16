Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, ”İsrail’in bu çatışmaları bahane gösterip, Gazze’yi yoğun bombardımana tabi tutarak ve orantısız güç kullanmasını şiddetle kınıyoruz” dedi.

Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar günden güne büyürken DİSİDER yönetimi ’Barış’ çağrısından bulundu. Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalardan ötürü çok sayıda can kaybının olmasıyla küresel vicdanın derinden yaralandığını dile getiren DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, “Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmalardan dolayı çok sayıda sivil can kaybının yaşanması ve bölgede barış ve güvenliğin bozulması küresel vicdanı derinden yaralamaktadır. İsrail’in bu çatışmaları bahane göstererek, Gazze’yi yoğun bombardımana tabi tutarak ve orantısız güç kullanmasını şiddetle kınıyoruz. Gazze’de ağır bir insanlık trajedisi yaşanmaktadır. Milyonlarca insanın temel gıda, su, ilaç tıbbi gereçler, akaryakıt ve enerji kaynaklarına erişimini engelleyerek, bölge adeta ablukaya alınarak milyonlarca insanın yurdundan koparılması, binlerce sivilin katledilmesi ve yüzlerce yerleşim yerinin hedef gözetmeksizin tahrip edilmesi ve olağanüstü önlemlerin alınması vicdansızlık ve utanç vericidir” diye konuştu.

Dünyadaki ülkelerin artık savaşları gündemlerinden çıkarması gerektiğine vurgu yapan Akbaş, “Üstünlük sağlamak silahlarla değil, birbirlerine tahammül ederek, uzlaşı kültürüyle sorunları çözmeli. Din, dil ve ırk ayrımcılığından uzak durmalı, gelecek nesillere barış ve güven içinde yaşamalarını sağlamak için çaba harcamalıdırlar. Bu vesileyle; küresel güç haline gelen ülkelere seslenmek istiyoruz. Ortadoğu’dan ellerini çekmeye, adaletli ve vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Gücünüzü, güçsüzler üzerinden, silahlarınızı da erkek, kadın ve çocukları öldürerek denemekten vazgeçiniz. ‘Unutmayalım ki tarih her zaman iyileri yazar.’ İş dünyası olarak Allah’ın insanlara bahşettiği yaşam hakkının elinden alınarak, ayırım yapmaksızın hangi din ve milletten olursa olsun bir kişinin dahi ölmesini istemiyoruz. Çünkü dinimiz, dilimiz, ırkımız ve gözlerimizin rengi faklı olsa da gözyaşlarımızın rengi aynıdır” şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşların ve küresel aktörlerin savaşa sessiz kalmaması yönünde çağrıda bulunan Akbaş, “Başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere, tüm uluslararası kuruluşların ve küresel aktörlerin bu savaşa sessiz kalmamalarını, sivil katliamları ve çatışmaların acilen durdurulmasını, insani yardım koridorunun açılmasını sağlamak ve tarafları masaya çağırarak, diplomatik yöntemlerle adil bir biçimde çözüme kavuşturmak için büyük bir çaba içeresinde olmalıdırlar. Son olarak, dünyanın hiçbir coğrafyasında, çatışma, kan, gözyaşı, dul kadınlar, sakat insanlar, yetim çocuklar, gözü yaşlı analar ve tabutları artık görmek istemiyoruz. Savaşla değil, barış içerisinde hep birlikte yaşamak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.