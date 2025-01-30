Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) 2025 Ocak yüksek istişare kurulu toplantısını yaptı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş ve dernek üyeleri katıldı. Açılış konuşması yapan DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş, geride bıraktıkları yılın değerlendirmesini yaparak, 2025 yılına dair umutlarını, hedeflerini ve vizyonlarını paylaşmak üzere bir arada olduklarını söyledi. Akbaş, “İş dünyamız için fırsatlar kadar zorlukların da yoğun yaşandığı 2024 yılını geride bıraktık. 2024, küresel ekonomik dalgalanmalar ve yerel piyasalardaki hızlı değişimlerle iş dünyası için zorlu bir yıl oldu. Enflasyon, tedarik zinciri sorunları, finansmana erişim zorlukları, jeopolitik gerilimler ve dijital dönüşüm süreçleri gibi faktörler bizleri yeni çözümler üretmeye zorladı. Bu süreçte derneğimiz üyeleri, farklı çözümler üreterek, azim ve kararlılıkla sürdürülebilirlik, teknoloji yatırımları ve uluslararası ticarette önemli adımlar attı. Sergiledikleri örnek duruş nedeniyle kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. DİSİDER olarak, genç girişimcilerimizi destekleyen projeler ve KOBİ Vadisi Projesi gibi girişimlerle topluma katkı sağlamak ve birlikte çalışma kültürünü yaygınlaştırmak için önemli mesafeler kat ettik. Bu projeler, ilimizin sanayisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacaktır. Projenin tamamlanması 200 milyon dolarlık yatırım ve 5 bin kişilik istihdam oluşturacaktır” dedi.

Konuşmasında 2025 yılı beklentilerini de dile getiren Akbaş, 2025’in, küresel ekonominin nispeten dengeleneceği, teknolojinin iş dünyasını dönüştürmeye devam edeceği ve dijitalleşmenin hız kazanacağı bir yıl olacağını söyledi. Akbaş, “Bu dönüşümden güçlenerek çıkmak için yenilikçi, çevik ve iş birliğine açık olmalıyız. Tüm bu gelişmeler ışığında, DİSİDER olarak 2025 yılının 2024 yılından daha olumlu geçeceğine inanıyoruz. DİSİDER yönetim kurulumuzun belirlediği, 2025 yılı hedeflerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu hedeflerimiz, KOBİ Vadisini harekete geçirerek ilimizin yan sanayisini güçlendirmek. Üyelerimizin dijital dönüşüm yatırımlarını artırmalarına rehberlik etmek ve inovatif projeleri teşvik etmek. Çevre dostu projeler ve yeşil finansman araçlarıyla sürdürülebilirliği ön planda tutmak. Küresel ticaret hacmini artırmak için stratejik ortaklıklar geliştirmek. Gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlamak amacıyla eğitim projeleri başlatmak ve iş dünyasının nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için öncelikli hedeflerimizin arasında yer alması” diye konuştu.