Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, “Enflasyonun yüksek olmasının içerisinde biraz da fırsatçılık da var” dedi.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, “Enflasyonun yüksek olmasının içerisinde biraz da fırsatçılık da var” dedi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, 2022 yılında bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

2020 yılında başlayan pandeminin 2022 yılında da ülkemizde iş dünyasının etkilendiğini belirten Akbaş, “2020 yılında başlayan ve tüm Dünya da yaşanan pandeminin getirdiği sağlık, ekonomik sıkıntılar, enerjideki fiyat artışı ve bölgemizde yaşanılan jeopolitik gerilimlerin, 2022 yılında da devam etmesinden kaynaklı ülkemizin ve iş dünyamızın ciddi anlamda etkilendiğini belirtmek isteriz. Özellikle bu zor süreçte soğukkanlılığımızı elden bırakmayarak kamu ve özel sektör yatırımlarının devam etmesi bizlere büyük bir teselli olmuş ve 2023 yıllında da ekonominin ve büyümenin daha iyi olacağı umudunu artırmıştır. Geçmişi geride bırakarak ülkemizi ileriye taşımak hepimizin görevi olduğunun altını çizmek isteriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 2023 yılının asgari ücret rakamını çalışanları memnun ettiğini ifade eden Akbaş, “Asgari ücretin 8.500 TL’ye yükseltilmesi çalışanları memnun ettiği gibi, asgari ücret desteğinin 250 TL’den 400 TL’ye çıkarılması işverenleri bir nebzede olsa rahatlatmıştır, lakin yeterli değildir. 2023 yılı seçimlerinin Türkiye’ye hayırlar getireceği inancındayız. İş dünyası olarak 2023 yılı fırsatlarına odaklanmalı, 2022 yılında yaşadıklarımızı 2023 yılında fırsata çevirerek, ekonomik hedeflere ulaşmak için çalışmaya ve üretmeye devam etmeliyiz” ifadelerinde bulundu.

Yüksek enflasyonun sadece hükümete bağlanmaması gerektiğine vurgu yapan Akbaş, “TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları piyasaya göre daha düşük gözüküyor. Ama TÜİK’de sonuçta bir kurum. Ona da itibar etmemiz gerekiyor. Enflasyonun yüksek olmasının içerisinde fırsatçılık da var. Enflasyonu yükseltmek fırsatçılığa bağlıdır. Biz maalesef toplum olarak enflasyonu yükseltmek için çaba sarf ediyoruz. Dolasıyla yüksek enflasyonu sadece hükümete yüklememek lazım. Bu ülke ve millet için bizler bir kültür geliştirmek zorundayız” diye konuştu.