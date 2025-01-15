Diyarbakır Sanayi ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Başkanı Şeyhmus Akbaş, "Tarihi bir siyasi risk alarak barış sürecini başlatan, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

DİSİDER Başkanı Akbaş, DEM Parti heyetince başlatılan görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2024’ün, dünya genelinde ve Türkiye’de ekonomik, çevresel, sosyal, toplumsal barış ve teknolojik alanlarda önemli gelişmelere sahne olduğunu belirten Akbaş, yılın dinamiklerini olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirmek istediklerini söyledi. Akbaş, "Küresel güçler arasındaki çatışmalar ve bölgesel istikrarsızlıklar, barış ve güvenlik üzerinde olumsuz bir etki oluşturarak ülkemizin zor bir dönemden geçmesine neden olmuştur. 2023 Şubat ayında yaşanan büyük depremin oluşturduğu tahribat, ekonomimize ağır bir darbe vurmuştur. Bu durumun etkileri, özellikle 2024 yılında daha belirgin hale gelmiştir. Küresel çapta artan enflasyon, döviz kurundaki belirsizlik, finansa erişimdeki zorluklar, gelir eşitsizliği, yüksek faiz oranları ve enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar ekonomiyi olumsuz yönde etkilemiştir. Her ne kadar 2024 yılı iş dünyasında kayıplarla anılsa da ülkemiz adına umut vadeden olumlu gelişmelere de şahit olmuştur. Son dönemde toplumsal barışın sağlanması yönünde karşılıklı çağrıların olumlu bir havada sürmesi, iş dünyası olarak bizleri memnun etmektedir. Bu sürecin kesintisiz devam etmesi ve başarıyla sonuçlanması için ülkemizin tüm bileşenlerine önemli görevler düştüğünü özellikle vurgulamak isteriz. Bu tarihi süreçte popülist söylemlerden kaçınmalarını ve üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz. Unutmayalım, tarih her zaman iz bırakanları yazar. Bu vesileyle, tarihi bir siyasi risk alarak barış sürecini başlatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.